Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики дали рекомендации по применению аспирина. Они решились на подобную публикацию из-за противоречивых заключений по поводу применения этого препарата при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
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В новой статье американские ученые настаивают на том, что аспирин эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако в целях первичной профилактики его надо применять осмотрительно, пишет American Journal of Medicine.
"При остром сердечном приступе все пациенты должны получать 325 миллиграммов обычного аспирина незамедлительно и ежедневно после этого события — для снижения риска внезапной смерти", - говорится в исследовании.
Кроме того, отмечается, что после инфарктов и инсультов аспирин следует назначать длительно, если нет особых противопоказаний.
Исследователи подчеркивают, что при назначении долговременной терапии аспирином здоровым людям надо каждый раз исходить из конкретной ситуации и особенностей организма, в первую очередь - свертываемости крови, чтобы исключить риск кровотечения.
Ранее американские ученые заявляли, что небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком.