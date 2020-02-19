Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Прием аспирина – одна из самых спорных тем в медицине.

Американские ученые-медики дали рекомендации по применению аспирина. Они решились на подобную публикацию из-за противоречивых заключений по поводу применения этого препарата при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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В новой статье американские ученые настаивают на том, что аспирин эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако в целях первичной профилактики его надо применять осмотрительно, пишет American Journal of Medicine.

"При остром сердечном приступе все пациенты должны получать 325 миллиграммов обычного аспирина незамедлительно и ежедневно после этого события — для снижения риска внезапной смерти", - говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что после инфарктов и инсультов аспирин следует назначать длительно, если нет особых противопоказаний.

Исследователи подчеркивают, что при назначении долговременной терапии аспирином здоровым людям надо каждый раз исходить из конкретной ситуации и особенностей организма, в первую очередь - свертываемости крови, чтобы исключить риск кровотечения.

Ранее американские ученые заявляли, что небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком.