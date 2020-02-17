Названы самые вредные утренние привычки

Врачи отмечают, что проверка телефона первым делом после пробуждения – очень вредная утренняя привычка.

По мнению экспертов, существует минимум три утренние привычки, делающие образ жизни человека нездоровым.

Среди них - проверка телефона сразу после пробуждения, кофе натощак и игнорирование растяжки, пишет Times Now.

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Врачи отмечают, что проверка телефона первым делом после пробуждения – очень вредная утренняя привычка. Из-за нее человек испытывает больше стресса, напряжения, волнения.

Употреблять кофе сразу после сна – еще одна очень вредная утренняя привычка. Человеческий организм вырабатывает кортизол (гормон стресса) в период с 8 до 9 часов. Прием кофеина в утренние часы может сделать его содержание слишком высоким.

Также вредно игнорировать растяжку утром. Привычка растягиваться, встав утром с постели, очень полезна для улучшения самочувствия.

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