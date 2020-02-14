В Китае нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает ТАСС.

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Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

Сообщается, что новый метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому коронавирусу название COVID-19.