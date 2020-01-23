С китайским городом Эчжоу прервано транспортное сообщение из-за коронавируса
Работа общественного транспорта в китайском городе Эчжоу в провинции Хубэй, граничащей с Уханем, приостановлена из-за коронавируса.
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"23 января работа всего общественного транспорта, маршрутных автобусов, туристических арендованных автобусов, сельских пассажирских транспортных средств и паромов временно приостанавливается", - говорится в сообщении властей города в Weibo.
Ранее китайские власти ограничили возможность выезда из китайских городов Ухань и Хуанган в попытке сдержать распространение нового смертельно опасного коронавируса.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.
Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.