В Китае уже шесть человек умерли от нового вида коронавируса

227 человек все еще находятся в больницах под наблюдением врачей.

Число умерших от нового вида коронавируса в Китае достигло шести человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление мэр города Ухань Чжоу Сяньвана.

"По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались", - заявил чиновник.

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Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения решила созвать заседание чрезвычайного комитета экспертов из-за вспышки вируса в Китае. Решение принято после информации о том, что вирусом заражены почти 200 человек в различных городах Китая, а также за его пределами. Заседание комитета должно пройти в среду, 22 января, в Женеве.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.