Названа самая опасная диета

Такой тип питания позволяет быстрее всего избавиться от лишнего веса, но грозит серьезной расплатой.

В результате исследований самой опасной была признана кетогенная диета, суть которой заключается в увеличении количества жиров в пище при практически отказе от употребления углеводов.

Данный стиль питания является одним из самых эффективных для снижения веса. Но по мнению экспертов, ее действие кратковременно, пишет КП.

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Принципов кетодиеты сложно придерживаться, так как человеку приходится отказываться от вкусных и полезных углеводов, в которых нуждается организм: фруктов, цельнозерновых круп и ряда овощей.

По словам врача-эндокринолога Валерии Васильевой, у кетогенной диеты немало побочных эффектов.

"Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление. Человек, как правило, постоянно хочет спать, поскольку используется непривычный путь получения энергии, появляется ломота в мышцах. Страдает мыслительная деятельность, потому что мозгу нужна энергия в первую очередь из углеводов, а не из жиров. Меняется эмоциональный настрой, люди нередко становятся более подозрительными и агрессивными", - рассказала она.

Кроме того, исследователи назвали кетодиету опасной для сердца и сосудов. Она также может способствовать риску развития сахарного диабета.

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