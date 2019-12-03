Ученые разработали простой способ узнать продолжительность жизни

Исследователи проанализировали данные более чем 31 тысячи людей и обнаружили устойчивую взаимосвязь между уровнем лимфоцитов и смертностью.

Ученые определили три главных показателя анализа крови, по которым можно судить об общем состоянии здоровья человека и его перспективах дожить до преклонных лет.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Американские исследователи выяснили, что широко используемые клинические показатели иммунного статуса и воспаления могут рассматриваться в качестве общих индикаторов жизнестойкости организма.

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Ученые проанализировали данные более чем 31 тысячи людей и обнаружили устойчивую взаимосвязь между уровнем лимфоцитов и смертностью. Эта связь не зависит от возраста, других иммунных маркеров крови и дополнительных факторов риска.

"Мы приложили много усилий, чтобы разработать новые биомаркеры для выявления людей с наибольшим риском смерти и болезней, и предложили очень прагматичный подход — оценивать количество лейкоцитов в крови пациента", - рассказали исследователи.

Связь со снижением выживаемости проявлялась особенно ярко, когда низкие уровни лимфоцитов сочетались с другими аномальными показателями в крови — шириной распределения эритроцитов, указывающей на способность организма генерировать и поддерживать здоровую популяцию эритроцитов, и уровнем С-реактивного белка как индикатора воспаления.

Сочетание всех трех показателей позволило исследователям построить так называемый профиль риска смертности пациента.

Ранее ученые выяснили, что регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни.