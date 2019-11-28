Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Постоянная выпивка способна стать фактором развития более 200 заболеваний.

По мнению немецких специалистов, ежедневная доза спиртного для женщины не должна превышать 12 граммов чистого алкоголя, для мужчин максимальный предел – 24 грамма.

Так, употребление алкоголя подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме, с чем связан риск развития многих нарушений, ведущих к заболеваниям, передает Focus.

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В частности, постоянная выпивка способна стать фактором развития более 200 заболеваний. Кроме того, алкоголизация организма ассоциирована с возникновением рака.

Немецкие медики считают, что ежедневная доза спиртного для женщины не должна превышать 12 граммов чистого алкоголя – это эквивалентно бутылке пива (0,3 литра) или небольшому бокалу вина.

Для мужчин, по их мнению, суточный максимум - это 24 грамма алкоголя в день, или две маленькие бутылки пива (всего 0,6 литра), либо большой бокал вина (0,25 литра).

В то же время специалисты подчеркивают, что для сохранения хорошего здоровья человеку необходимо если не отказаться от алкоголя совсем, то хотя бы не употреблять его сверх определенного количества.

Ранее врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Они рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы с этим крепким алкогольным напитком.