В Германии ввели штраф для родителей за отказ вакцинировать детей от кори

В школах и детсадах Германии будут требовать справку о прививках.

Парламент Германии проголосовал за обязательную вакцинацию детей от кори. А за отказ от прививки родители должны будут заплатить штраф.

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Закон вступит в силу в марте 2020 года, передает The Guardian.

Родителям грозит штраф до 2,5 тыс. евро. В школах и детсадах будут требовать справку о прививках.

Согласно закону, прививки от кори также обязательны для персонала детсадов, больниц, приютов для бездомных и лагерей для отдыха.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что корь вернулась в четыре европейских страны, которые ранее считались свободными от этой болезни.