Focus: Генетическая мутация заставляет некоторых людей спать меньше

Ученые подозревают, что обнаруженные ими изменения делают сон более эффективным тем самым сокращая потребность в нем.

Чтобы сохранять крепкое здоровье, нужно хорошо спать. Хороший отдых может предотвратить воспаления, приступы тревоги и возникновение болезней вроде синдрома Альцгеймера или рака. Но почему некоторым людям удается спать чрезвычайно мало без вреда для здоровья? Ученые из США, кажется, нашли ответ на этот вопрос.

Как пишет Focus, биолог из Калифорнийского университета Юинь-Ху Фу получил в 2009 году множество писем. В них много людей утверждали, что спят всего несколько часов и все равно чувствуют себя здоровыми и энергичными. Вместе со своей невестой Луис Птачек исследователь ранее обнаружил генетическую мутацию, которая может быть ответственной за значительное сокращение потребности в сне.

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После полученных писем пара ученых начала новое исследование, чтобы понять, почему одни люди могут спать меньше, чем другие. В нем они взяли образцы крови у двух добровольцев: отца и сына, которые утверждали, что могут спать менее шести часов в сутки и хорошо при этом себя чувствовать. В результатах ученые указали, что обнаружили новую генетическую мутацию, которая помогает лучше понять, как человеческое тело регулирует потребность в сне. Так что теперь известно о двух мутациях, связанных с процессом отдыха. Однако, исследователи допускают, что могут существовать и другие.

"Мы не знаем наверняка, как разные гены взаимодействуют в процессе регуляции сна", - сказал Фу.

Однако, по его словам, каждое новое открытие помогает лучше понять то, как все работает. Чтобы проверить, правда ли обнаруженные гены действительно влияют на потребность во сне, ученые вырастили лабораторных мышей, привив им найденные мутации. Как оказалось, эти грызуны действительно спали меньше, чем другие. Более того, их память существенно улучшилась. Мышей подвергали электрическим разрядам в специальном резервуаре.

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Обычно, на следующий день грызуны уже не помнят о таких событиях и месте, где они произошли. Но мыши с генетическими мутациями, связанными со сном, попав в резервуар с электрошоком, вели себя так, будто были напуганы. Это может указывать на то, что они помнили о своем предыдущем опыте.

По словам биолога из Стэнфордского университета Луиса Лека, обнаруженные генные мутации - это "система, которая регулирует сон". Впрочем, ученые до сих пор не знают, насколько важную роль она играет. Фу убежден, что мутации помогают людям спать более эффективно.