Елена-Кристина Лебедь поздравила украинцев с праздником.

Ведущая "Аферистов", известная украинская телезвезда Елена-Кристина Лебедь, которая редко радует поклонников фото с любимым, по случаю праздника Дня вышиванки решила сделать исключение. Она опубликовала фотографию со своим возлюбленным - вице-президентом Общества Красного Креста Украины Павлом Розенко.

Звездная пара появилась в Instagram в праздничных рубашках. Розенко и Лебедь сделали необычный снимок в вышиванках. Телеведущая с возлюбленным сложили руки в форме сердца.

Под кадром Елена-Кристина Лебедь поздравила украинцев с Днем вышиванки.

Видео дня

"С Днем вышиванки, друзья! Любим вас всех!" - написала под фото телеведущая и добавила смайлики в форме сердец.

Поклонники звезды уже успели выразить свой восторг от кадра влюбленной пары:

"Поздравляю вас с Днем вышиванки, вы супер"

"Очень красивые"

"Очень симпатичные"

"С праздником вас, дорогие друзья"

Напомним, ранее ведущая "Аферистов" Елена-Кристина Лебедь упала с высоты. Выяснилось, что звезда прыгала на батуте.

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