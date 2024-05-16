Ведущая "Аферистов", известная украинская телезвезда Елена-Кристина Лебедь, которая редко радует поклонников фото с любимым, по случаю праздника Дня вышиванки решила сделать исключение. Она опубликовала фотографию со своим возлюбленным - вице-президентом Общества Красного Креста Украины Павлом Розенко.
Звездная пара появилась в Instagram в праздничных рубашках. Розенко и Лебедь сделали необычный снимок в вышиванках. Телеведущая с возлюбленным сложили руки в форме сердца.
Под кадром Елена-Кристина Лебедь поздравила украинцев с Днем вышиванки.
"С Днем вышиванки, друзья! Любим вас всех!" - написала под фото телеведущая и добавила смайлики в форме сердец.
Поклонники звезды уже успели выразить свой восторг от кадра влюбленной пары:
- "Поздравляю вас с Днем вышиванки, вы супер"
- "Очень красивые"
- "Очень симпатичные"
- "С праздником вас, дорогие друзья"
Напомним, ранее ведущая "Аферистов" Елена-Кристина Лебедь упала с высоты. Выяснилось, что звезда прыгала на батуте.