По словам Юрия Бойко, даже при условии привлечения импорта и аварийной помощи, энергетики вынуждены вводить аварийные отключения света.

Из-за массированных ракетных атак России, украинская энергетическая система испытывала масштабные разрушения, заявил во время брифинга в Укринформе Юрий Бойко - советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго.

"Все лето, стоит настроиться, что мы будем жить в тех условиях, которые сутки назад начались. Если мы говорим о мае, то эти ограничения могли начаться позже, чтобы он не был такой холодный... Люди начали пользоваться нагревательными приборами более активно и это привело к тому, что в системе начало катастрофически не хватать электроэнергии даже с учетом того, что мы активно привлекаем импорт и аварийную помощь", - сказал Бойко.

Он также отметил, что ограничения в энергоснабжении, которые начались сутки назад, могут продолжиться до конца лета.

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"Не открою секрет, если скажу, что в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В август-сентябрь я ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов - начиная с выходов из активной фазы ремонта объектов атомной генерации, все еще будет оставаться солнце и в системе будет большое количество этой генерации. Еще будет тепло, но уже не горячо, поэтому дополнительная нагрузка, которая традиционно возникает в горячие месяцы снизится и именно в август-сентябрь ожидается или почти, или вообще без дефицита", - пояснил Бойко.

Дефицит в энергосистеме Украины: последние новости

Накануне, как сообщал УНИАН, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что по состоянию на середину мая в Украине существует проблема с производством электроэнергии. По его словам, из поврежденных 5500 МВт смогут восстановить чуть меньше половины.

В компании-поставщика электроэнергии YASNO рассказали, что в энергосистеме критически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления.

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