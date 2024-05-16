Ранее в Киеве было три группы клиентов, а сейчас их шесть.

С четверга, 16 мая, в Украине действуют графики почасовых отключений, чтобы избежать экстренных отключений, которые применялись накануне в пиковые часы потребления. В частности, в ДТЭК предупредили, что с 16:00 в Киеве по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

Что касается столицы, то с графиками можно ознакомиться на сайте оператора системы распределения – ДТЭК Киевские электросети, а также графики опубликовал поставщик электроэнергии в столице – компания Yasno.

Так, поставщик сообщает, что предыдущий график имел следующие промежутки: 2-3-4, сейчас это 2-4-3 часа. Это означает, что два часа свет будет, на следующие четыре часа – электроэнергию выключат, а еще в течение трех часов возможно отключение света, в случае необходимости.

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Также ранее в Киеве было 3 группы клиентов, сейчас их 6. В компании объяснили, что благодаря этому отключение будет более прогнозируемым и точным, что сделает его максимально приближенным к четкому графику. Больше клиентов одновременно будут иметь свет.

Также жители столицы имеют возможность установить оповещения на "Киев цифровой", где также есть графики и приходят оповещения.

Стоит отметить, что с началом стабилизационных отключений после 16:00 временно не работал сайт ДТЭК Киевские электросети.

Дефицита в энергосистеме Украины

Ранее УНИАН писал, 15 мая с 19:25 до 22:00 "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Тогда же в НЭК сообщили, что с 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии, даже если в ближайшее время Украине удастся устранить и восстановить определенные повреждения генерации.

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