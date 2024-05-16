Курс евро установлен на уровне 42,85 грн.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,43 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 15 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, не изменилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,85 грн/евро, то есть гривня осталась на предыдущем уровне.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,44/39,46 грн/долл., евро – 42,86/42,87 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 20 по 26 мая валютный рынок будет находиться в состоянии незначительных ежедневных изменений, хотя недельные показатели будут оставаться постоянными и весьма ожидаемыми.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 16 мая, остался на прежнем уровне – 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек – до 43,50 грн за евро.

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