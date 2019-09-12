Ученые выяснили, с какого возраста начинается старение

Определение возраста, в котором начинается старение организма, является одной из «вечных» тем для научных поисков. Вот новая теория ученых: старение начинается после 50 лет.

Новые данные о природе старения получили ученые из США, Финляндии и Великобритании, изучавшие в рамках совместного проекта активность работы генов в образцах мышц и мозга людей в возрасте от 20 до 90 лет. В результате они пришли к выводу, что «коренной перелом», означающий запуск механизмов старения в организме, случается в среднем в возрасте 50-55 лет.

По словам ученых, примерно до 50 лет в человеческом организме наблюдается одна картина работы генов, а затем - уже другая. Они допускают, что именно в этом возрасте меры, предпринимаемые для замедления старения организма, могут быть действительно эффективными, передает MedikForum.

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Что сами специалисты советуют делать для замедления старения? Прежде всего, сокращать количество потребляемой пищи и калорий. Они отмечают, что абсолютное большинство долгожителей отличаются потреблением малого количества пищи и стройностью.

Также одним из самых эффективных способов противостоять старению, по их мнению, является профилактика слабости. Слабость, мышечная, эмоциональная (ощущение усталости, снижение когнитивных функций), костная, связанная с потерей минеральной плотности костей, - все это делает человека менее активным, менее подвижным и таким образом ускоряет старение. Чтобы сопротивляться этому процессу, важно быть физически активным каждый день.

Отмечают исследователи и то, что в сопротивлении старению значительную роль играет качество сна. Если систематически ложиться спать после полуночи, в организме может активизироваться синтез один из белков, способствующих развитию атеросклероза. Как следствие, происходит ускоренное разрушение стенок сосудов и повышает риск сердечных проблем, инсультов и инфарктов.

Ранее американские ученые выяснили, что морщины на лице, отчетливо проступающие после 30 лет, могут свидетельствовать о возможном неалкогольном ожирении печени (жировой гепатоз).