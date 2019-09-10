Назван продукт-"убийца" сердца и сосудов

По подсчетам ученых, даже небольшое количество употребленной соли приносит неисправимый вред.

Специалисты говорят, что чрезмерное употребление соли может оказывать негативное влияние на сердце и сосуды. Также сердечно-сосудистой системе может угрожать даже незначительное употребление соли.

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Теме влияния соли на человека посвящен доклад Европейского общества кардиологов. В частности, в докладе указывается, что, проще говоря, «соль употреблять вредно для здоровья», передает MedikForum.

По словам профессора Салима Юсуфа из Университета Макмастера (Канада), в результате многочисленных исследований выяснили одну немаловажную деталь – потребление соли напрямую связано с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Также, отметил профессор, соль может стать поводом скорой смерти.

По подсчетам ученых, даже небольшое количество употребленной соли приносит неисправимый вред. Юсуф подчеркнул, что человеку для поддержания здоровья достаточно не более шести граммов соли в день.

Ранее ученые выяснили, что пропионат, который используется в качестве добавки при выпечке хлеба для предотвращения образования плесени, может привести к повышенному уровню гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета.