Названа опасность злоупотребления кофе

Злоупотребление напитком может вызвать нарушения сна и мигренозные боли.

Злоупотребление кофе может быть опасным.

Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».

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По ее словам, кофе в больших количествах плохо действует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость.

«Через какое-то время он просто перестает действовать, и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом», - пояснила эксперт.

Кроме того, злоупотребление напитком может вызвать нарушения сна и мигренозные боли.

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