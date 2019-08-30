Названа опасность злоупотребления кофе
09:36, 30 августа 2019Зарубежные новости
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Злоупотребление напитком может вызвать нарушения сна и мигренозные боли.
Rофе в больших количествах плохо действует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость / фото УНИАН
Злоупотребление кофе может быть опасным.
Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».
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По ее словам, кофе в больших количествах плохо действует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость.
«Через какое-то время он просто перестает действовать, и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом», - пояснила эксперт.
Кроме того, злоупотребление напитком может вызвать нарушения сна и мигренозные боли.
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