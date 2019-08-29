Контрацептивы опасны для девушек-подростков - исследование

Прием гормональных контрацептивов в подростковом возрасте намного увеличивает риск развития депрессий.

Если женщины в подростковом возрасте принимали гормональные контрацептивы, они в три раза чаще впоследствии сталкиваются с депрессией. Таблетки содержат гормоны, способны негативно влиять на зоны мозга, связанные с эмоциями.

Об этом сообщает "МедикФорум".

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Прием гормональных контрацептивов в подростковом возрасте намного увеличивает риск развития депрессий, как показало исследование канадских ученых из Университета Британской Колумбии. Они проанализировали состояние здоровья более 1 200 женщин. Часть из них принимала контрацептивы в подростковый период, а часть не принимала. Выяснилось, что прием этих таблеток почти в три раза чаще приводил к развитию депрессии. В наиболее часто принимаемых гормональных контрацептивах содержались и эстроген для предотвращения овуляций, и прогестерон для снижения вероятности присоединения оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки.

Исследования ранее предположили, что изменение показателей этих ключевых гормонов, и особенно прогестерона, воздействует на зоны мозга, контролирующие когнитивные функции и перерабатывающие эмоции. Прием контрацептивов в подростковом возрасте, то есть в период активного развития мозга, может нежелательно образом повлиять на поведение человека, как подчеркивает исследователи. Следовательно, девушкам подросткам, которым нужно особенно внимательно относиться к собственной интимной жизни, рекомендуется пользоваться другими средствами контрацепции.

Отметим, что подростковый возраст - очень важный период развития мозга. Ранее в ходе исследований на животных было установлено, что манипулирование половыми гормонами, особенно в период важных фаз развития мозга, негативно влияет на поведение, причём эти изменения являются необратимыми.

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