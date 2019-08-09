Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни

Ученые отмечают, что частые позывы к мочеиспусканию в ночное время не являются признаками старения организма, но говорят об опасности возникновения ряда заболеваний.

Ноктурия - необходимость просыпаться из-за позывов к мочеиспусканию чаще одного раза за ночь - может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкозаболеваниях.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования британских ученых, сообщает The Sun.

Кроме того, по словам исследователей, ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.

Одной из причин ноктурии может являться и избыточная выработка мочи организмом. Это также считается признаком диабета.

При появлении признаков ноктурии стоит незамедлительно обратиться ко врачу.

Ранее сообщалось, что для гастроэнтерологов то, как человек ходит в туалет и как часто, является весомым фактором наличия или отсутствия желудочно-кишечных заболеваний, в частности, рака.