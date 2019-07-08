Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

Как оказалось, непьющие мужчины и женщины реже всего жаловались на появление проблем психического характера.

Мужчины и женщины, никогда не пробовавшие алкоголь, оказались самыми психически здоровыми жителями планеты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Гонконга, передает журнал CMAJ.

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При этом исследователи отмечают, что отказ от алкоголя позволит пьющим людям достичь почти такого же уровня психического здоровья, как и у абсолютных трезвенников.

В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно 10 тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет. Часть из них никогда не пробовали спиртное, другие же употребляли его в умеренных количествах.

Как оказалось, непьющие мужчины и женщины реже всего жаловались на появление проблем психического характера по сравнению с остальными категориями людей, принимавших участие в исследовании.

Кроме того, состояние пьющих людей улучшалось и достигало почти тех же значений, что и у трезвенников, в случае отказа от алкоголя на любом этапе ведения наблюдений.

Ранее британские ученые выяснили, что употребление даже около 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли и самоконтроля у здоровых людей.