Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Сигареты без фильтра связали с еще большим риском развития рака легких.

Курение сигарет без фильтра связано с повышением риска развития рака легких на 40% по сравнению с курением сигарет с фильтром.

К такому выводу пришли американские ученые, изучившие информацию о потреблении табака и здоровье американцев, пишет N+1.

Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины решили оценить, как разные виды табачной продукции связаны с риском развития рака легких и смерти от него.

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Ученые выяснили, что в сравнении с теми, кто курит сигареты с фильтром, для тех, кто курит сигареты без фильтра, риск развития рака легких выше на 40% (p = 0,0051), риск смерти от рака легких выше в два раза (p < 0,0001), а от всех причин — на 30% (p = 0,0033). Также любители сигарет без фильтра оказались больше зависимы от никотина.

Курение различных разновидностей легких и ультралегких сигарет не было связано с изменением риска развития рака легких и смерти от него по сравнению с курением обычных сигарет; тем не менее, исследователи выяснили, что любители легких сигарет менее зависимы от курения по сравнению с теми, кто курит обычные сигареты, а вот бросают курить они реже. Ментоловые сигареты и сигареты с другими ароматизаторами по сравнению с обычными сигаретами никакого влияния на изученные переменные не показали.

Авторы исследования пришли к выводу, что курение сигарет без фильтра связано с повышенным риском развития рака легких и смерти от него, хотя о причинах такой взаимосвязи они не высказываются — это необходимо будет изучить в последующих работах.

Ранее американские ученые из Университета Флориды в Таллахасси заявили, что у детей и даже внуков отцов-курильщиков могут возникнуть проблемы с развитием.