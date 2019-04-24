Люди могут нюхать языком - ученый

Это открытие заставляет предположить, что два ощущения - запах и вкус - встречаются сначала во рту, а не в мозге, как считалось ранее.

Люди могут нюхать не только носом, но и языком, утверждает Мехмет Озденер, клеточный биолог из Центра исследований хеморецепции Монелла в Филадельфии.

Он исследовал вкусовые клетки человека после того, как его 12-летний сын указал на то, что змеи высовывают язык, чтобы почувствовать запах вокруг себя. Об этом сообщает InoPressa, ссылаясь на The Telegraph.

Хотя змеи используют язык, чтобы направить молекулы запаха в специальный орган, расположенный на своде их рта, а не ощутить запах непосредственно, доктор Озденер обнаружил, что у людей на языке во вкусовых клетках имеются и рецепторы запаха.

"Это открытие заставляет предположить, что два ощущения - запах и вкус - встречаются сначала во рту, а не в мозге, как считалось ранее. И это может объяснить, почему ароматы, которые вызывают наибольшие ощущения, такие как перец чили и ментол, вызывают схожие покалывания во рту и в носу", - отмечается в статье.

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В ходе проводившихся в прошлом исследований было доказано, что большая часть "аромата" от еды или питья связана с запахом, и люди с заложенным носом обычно сообщают об отсутствии вкуса, когда едят. Команда ученых утверждает, что это открытие может помочь им создать спреи, которые сделают нездоровую пищу плохой на вкус, чтобы у людей не развивалось ожирение, пишет The Telegraph.

"Наше исследование может помочь объяснить, как молекулы запаха влияют на восприятие вкуса, - отметил доктор Озденер. - Присутствие обонятельных и вкусовых рецепторов в одной и той же клетке предоставляет нам захватывающие возможности для изучения взаимодействия между обонятельными и вкусовыми стимулами на языке. Это может привести к разработке модификаторов вкуса, основанных на запахе, которые могут помочь в борьбе с избытком соли, сахара и жиров, ассоциируемых с заболеваниями, связанными с питанием, такими как ожирение и диабет".

Для исследования команда использовала метод, известный как визуализация кальция, чтобы продемонстрировать, что человеческие вкусовые клетки реагируют на молекулы запаха так же, как клетки-рецепторы в носу. Когда вкусовые клетки приходят в действие под воздействием молекул, ионы кальция генерируют сигналы, которые можно зафиксировать. Второй эксперимент показал, что одна вкусовая клетка может содержать рецепторы вкуса и запаха одновременно.