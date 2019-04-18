Ученые выяснили, откуда берутся ночные кошмары
Ученые отследили неврологическую основу ночных кошмаров, подобравшись к самой сути плохих снов.
Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале JNeurosci.
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В ходе исследования ученые сосредоточились на анализе того, какая часть мозга отвечает за генерирование чувства гнева у спящих людей.
Исследователи будили людей, когда те находились в фазе быстрого сна, связанной со сновидениями. У участников, сообщавших о том, что они чувствовали гнев во время сновидений, наблюдалась повышенная нейронная активность в правой части лобной коры мозга: это указывает на то, что именно эта часть мозга отвечает за плохие сны.
«Мы демонстрируем, что люди, у которых во время фазы быстрого сна и вечернего бодрствования наблюдается большая фронтальная альфа-асимметрия, чаще испытывают гнев в своих сновидениях. Таким образом, фронтальная альфа-асимметрия может отображать способность к регуляции эмоций не только во время пробуждения, но и тогда, когда человек находится в состоянии сна», - говорится в исследовании.
Ученые предполагают, что полученная информация поддерживает теории, согласно которым сновидения - реалистичная симуляция жизни во время бодрствования.