Ученые выяснили, откуда берутся ночные кошмары

Исследователи считают, что смогли определить паттерн мозговой активности, который предсказывает гнев, испытанный во время сновидений.

Ученые отследили неврологическую основу ночных кошмаров, подобравшись к самой сути плохих снов.

Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале JNeurosci.

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В ходе исследования ученые сосредоточились на анализе того, какая часть мозга отвечает за генерирование чувства гнева у спящих людей.

Исследователи будили людей, когда те находились в фазе быстрого сна, связанной со сновидениями. У участников, сообщавших о том, что они чувствовали гнев во время сновидений, наблюдалась повышенная нейронная активность в правой части лобной коры мозга: это указывает на то, что именно эта часть мозга отвечает за плохие сны.

«Мы демонстрируем, что люди, у которых во время фазы быстрого сна и вечернего бодрствования наблюдается большая фронтальная альфа-асимметрия, чаще испытывают гнев в своих сновидениях. Таким образом, фронтальная альфа-асимметрия может отображать способность к регуляции эмоций не только во время пробуждения, но и тогда, когда человек находится в состоянии сна», - говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что полученная информация поддерживает теории, согласно которым сновидения - реалистичная симуляция жизни во время бодрствования.