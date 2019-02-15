Ученые нашли способ предотвратить рак

Исследователи провели эксперимент над здоровыми мышами.

Американские ученые выяснили, что разработанный ими препарат для иммунотерапии рака предотвращает развитие опухолей в будущем.

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В ходе исследования здоровым мышам вводили рекомбинантный белок SA-4-1BBL, после чего грызунов через разные промежутки времени заражали клетками, выделенными из опухоли шейки матки и легких, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что SA-4-1BBL максимально защищает организм от появления опухоли через две недели после инъекции, а эффект держится до восьми недель.

SA-4-1BBL - ингибитор контрольных точек, то есть он отключает механизмы подавления иммунного ответа и усиливает действие противораковых вакцин.

Теперь ученые планируют протестировать SA-4-1BBL для иммунопрофилактики у людей, предрасположенных к определенным видам рака или в предраковых состояний.

Ранее онколог рассказал, что лучший метод профилактики рака — отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни.