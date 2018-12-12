Кофе назвали средством против старения мозга

В кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином способно затормозить развитие болезни Паркинсона.

В кофе содержится вещество, с помощью которого можно затормозить старение мозга.

Об этом говорится в исследовании американских ученых из Ратгерского университета, сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

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Ученые выяснили, что в зернах кофе содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) – вещество из разряда жирных кислот, производное нейромедиатора серотонина. Тестирование на мышах показало, что EHT тормозит процесс накопления в головном мозге белковых молекул, чреватый его разрушением и старением.

При этом в ходе исследования было установлено, что данный ингредиент кофе может проявлять свою защитную функцию только в сочетании с кофеином.

Таким образом, в человеческом организме кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Ранее новое исследование американских медиков показало, что даже люди, которые выпивают по 8 чашек в день, живут немного дольше тех, кто не пьет кофе совсем.