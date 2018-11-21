Назван главный "убийца" секса

Стресс является убийцей либидо номер один. Из-за постоянной раздражительности и усталости люди отказываются от секса чаще, чем по любым другим причинам.

Исследование показало, что главным фактором, снижающим либидо, является стресс. Изучение 2 066 взрослых жителей Великобритании продемонстрировало, что 45% из них называют стресс в качестве основной проблемы в спальне.

Эксперты в области отношений утверждают, что в стрессовом состоянии у человека развивается тревожность, а в таких условиях сосредоточиться на занятиях сексом бывает очень сложно, передает MedikForum.

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Особенно тяжело стресс отражается на мужчинах, которые просто не могут возбудиться. Естественно, что это вызывает ещё более сильный стресс, так что проблема превращается в замкнутый круг.

Вторым по степени распространения фактором снижения либидо называют плохо физическое здоровье - 32% опрошенных привели его в качестве основной причины. 26% упомянули психические проблемы, 20% не могут нормально заниматься сексом из-за наличия детей, а 18% мешает работа. Наконец, 12% обвинили частый просмотр порно в снижение либидо, и 10% полагают, что виновником их отвращения к занятиям сексом являются социальные сети.

Ранее ученые доказали, что регулярное занятие сексом оздоравливает организм. Так, секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов.