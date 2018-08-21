Business Insider: Диетическая кола обманывает мозг и вызывает увеличение веса

Замена сахара безкалорийными подсластителями не решает проблему и может вызвать ряд проблем со здоровьем.

Искусственные подсластители – один из главных ингредиентов сладких диетических напитков. Но исследования обнаружили, что на самом деле они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет Business Insider, объясняя, что происходит с мозгом и телом человека после, например, выпитой бутылки диетической колы.

В начале 60-х годов на сцене появился новый тип напитков. На первый взгляд никакой новинки не было: та же форма, тот же цвет, тот же вкус. Но это была диетическая кола. И это было круто. С меньшим количеством калорий и сахара такой тип напитка обещал быть более здоровой альтернативой для своих обычных аналогов. Но, как и большинство обещаний в жизни, эта тоже звучала слишком прекрасно, чтобы быть правдой.

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Может ли кто-то отличить на вкус стакан диетического сладкого напитка от его обычного аналога? Как оказалось, организм тоже не может. И именно с этого и начинаются проблемы. До недавнего времени все, что люди ели, содержало определенное количество калорий. Когда мы едим что-то сладкое, мозг посылает сигнал поджелудочной железе, которая начинает вырабатывать инсулин, чтобы преобразовать молекулы сахара в энергию для клеток. Поэтому сладкий диетический напиток обманывает тело, заставляя его думать, что оно получает обычный сахар. Но когда калории с энергией не поступают, инсулину нечего прерабатывать.

Ученые считают, что частый обман тела в такой способ может стать объяснением того, почему исследование за исследованием обнаруживает одну и ту же вещь: диетические напитки связаны с появлением метаболического синдрома. Это смесь состояний, которая включает повышение кровяного давления, повышение сахара в крови и увеличение веса. Все это повышает риск заболевания диабетом, сердечно-сосудистых болезней, а также увеличивает риск сердечного приступа.

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Одно исследование даже показало, что те, кто пьют диетические аналоги сладких напитков больше рискуют столкнуться с сердечным приступом и слабоумием, чем те, кто пьет напитки с сахаром. А 8-летнее исследование, которое длилось с 1979 до 1988 год, показало, что участники с нормальным весом, которые выпивали 21 стакан диетических сладких напитков в неделю, в результате имели дело с удвоенным риском возникновения избыточного веса или ожирения по сравнению с теми людьми, которые избегали диетических напитков полностью.

Также исследования показали, что не стоит пить диетическую колу во время еды. Потому что фейковые калории в ней подрывают усвоение реальных калорий. Таким образом, они откладываются в организме в виде жира. Другая проблема еще в том, что искусственный подсластитель часто в сотни раз слаще, чем сахар. Поэтому мозг ожидает больше калорий, чем на самом деле получает тело. А это, в свою очередь, способствует повышению аппетита, что может привести нежелательному увеличению веса. Поэтому если выбор падает на какой-то сладкий диетический напиток лишь потому, чтобы сбросить несколько килограммов, тогда лучше остановиться на обычной воде.