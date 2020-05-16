Топ-5 признаков инфантильности, которые должны настораживать тебя в отношениях

Незрелость твоего партнера (или твоя) могут привести к ссор, разногласий и недопонимания.

Инфантильность (или незрелость в развитии), часто становится причиной того, что взрослому человеку сложно добиваться успеха в работе или строить здоровые отношения. Детская поведение и неумение вовремя принять важное решение сильно портят качество жизни и нередко вызывают проблемы во многих сферах жизни.

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Инфантильность одного из партнеров в отношениях создает немало проблем другом, зрелом и по-настоящему взрослому партнеру, что и приводит к постоянным ссорам и недоразумениям, пишет TOCHKA.NET.

Мы собрали 5 признаков инфантильности, которые должны настораживать тебя в отношениях. Сверяйся с пунктами и находи ответы!

Инфантил ждет, когда его партнер угадает, чего он хочет

В инфантильного человека не получается говорить с партнером откровенно и открыто, потому как всего взрослого (в том числе и обсуждение вполне привычных бытовых вещей) он избегает. Вытянуть из такого человека любую инициативу практически невозможно. Но инфантилы могут обижаться и злиться на партнера за то, что он не делает так, как они хотят.

Инфантил надеется на то, что все вокруг - телепаты.

Инфантил принимает молниеносные финансовые решения

И, как правило, все они очень глупые. Например, таким людям свойственно подводить партнера на необдуманные покупки, которые обоим не по карману. Если что-то идет не по плану інфантила, начинается большой скандал (подобно тому, который закатывают дети, когда им не купили конфету).

Часто это приводит к тому, что человек погрязает в долгах и никак не может обеспечить себе финансовую подушку безопасности.

Инфантил зависит от внимания своего партнера

Особенно на людях. Такой человек всегда будет тянуть одеяло на себя, показательно касаться партнера и всем видом давать понять окружающим, что его партнер - его партнер.

Когда инфантил чувствует недостаток внимания - он закатывает истерику.

Инфантил чаще проявляет чувства и эмоции НЕ СЛОВАМИ

Говорить о любви или разочарования для инфанта - смерти подобно. Зато касаться партнера, когда они влюблены или плакать, кричать и хлопать дверью со злости и разочарования они готовы 24/7.

Инфантил настроен изменить человека рядом, но не отношения с этим человеком

Мысли о том, что все умеют подстраиваться друг под друга и делать все, как удобно не им самим, а кому-то - одна из главных отличительных черт инфантильных людей. Это связывают с тем, что в детстве такой человек часто руководила своими родителями, которые шли на поводу ее желаний. Если партнер пытается навязать тебе мнение или просит тебя измениться ради него - он инфантильный.

Взрослеть и учиться брать на себя ответственность за отношения и партнера - всегда страшно и очень непросто. Но если не проработать эти моменты самостоятельно или с помощью психолога, то построить крепкие отношения будет практически невозможно.