Как понять мужчину: топ-6 советов для женщин

Психологи дали несколько советов, которые помогут женщинам понять мужчин.

Очень часто женщине хочется узнать, что творится в голове у любимого мужа, и понять его чувства к ней. Однако парень может вести себя несколько скрыто или не желать говорить о себе.

Психологи дали несколько советов, которые помогут женщинам понять мужчин, пишет "Здоровье".

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Как понять мужчину

Мужчины не говорят о чувствах

Иногда парни предпочитают выражать свои чувства действиями, а не словами. И вместо слов "Я тебя люблю", показывать это поступками. Например, он может часами помогать вам по дому, починить сломанную вещь, съездить за продуктами или даже просто открыть перед вами двери – все, что сделает ваш мир более приятным.

Он вас действительно слушает

Когда вы с кем-то общаетесь, то порой лишь раз в раз вставляете "да", "ага" или "я понимаю". Это ваш способ сказать "я слушаю". Но мужчины могут вообще ничего не говорить, когда вы что-то рассказываете. Однако, не означает, что он вас не слушает. В большинстве случаев он слушает, и очень внимательно, просто молча.

Совместная деятельность создает связь

Мужчины укрепляют свои взаимоотношения преимущественно путем совместной деятельности, а не путем обмена мыслями или чувствами. Взаимодействие для них – это, прежде всего, взаимопонимание. К примеру, они считают, что совместные занятия спортом могут прекрасно помочь стать ближе друг к другу.

Мужчинам тоже нужно время "для себя"

Несмотря на то, что совместная деятельность очень важна, мужчинам иногда нужен «свое» время. Поэтому если вашему мужу нравится футбол, тренировки, чтение книг или рыбалка, поддерживайте его в этих увлечениях и дайте свободное время для этого. Ведь когда у обоих партнеров есть возможность реализации своей личности, они интересны друг другу.

Мужчины учатся у своих родителей

Если вы хотите узнать, как мужчина будет вести себя в будущем, познакомьтесь с его отцом. Часто мужчины учатся строить отношения, прислушиваясь к своим родителям или наблюдая за ними. Та модель отношений, которую мужчине дает его собственная семья, может показать, как он сам будет вести себя со своей женой.

Мужчины прощают быстрее, чем женщины

Женщины имеют склонность дольше помнить негативный опыт и несколько часов или даже дней переживать стресс, тревогу или обиду. Мужчины же менее склонны "зацикливаться" на неприятностях – они стремятся двигаться вперед. Поэтому, когда вы, возможно, хотите обсудить вчерашний спор, ваш любимый может вполне уже забыть о ней.