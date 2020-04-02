В Панаме из-за карантина ввели жесткие правила для пар (видео)
15:00, 02 апреля 2020Отношения
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Женщины и мужчины должны выходить на улицу отдельно в разные дни.
В Панаме из-за карантина женщины и мужчины должны выходить на улицу отдельно в разные дни
Девушки по понедельникам, парни - по вторникам. Разделить уличные прогулки по половому признаку - к такому странному антикоронавирусному мероприятию прибегли в Панаме.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Женщинам и мужчинам там отныне разрешено покидать дом через день и только на 2 часа. А в воскресенье вообще никому, кроме полиции.
Вдобавок ко всему в стране действует комендантский час - с 21 вечера до 5 утра все должны сидеть дома.
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