В Панаме из-за карантина ввели жесткие правила для пар (видео)

Женщины и мужчины должны выходить на улицу отдельно в разные дни.

Девушки по понедельникам, парни - по вторникам. Разделить уличные прогулки по половому признаку - к такому странному антикоронавирусному мероприятию прибегли в Панаме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Женщинам и мужчинам там отныне разрешено покидать дом через день и только на 2 часа. А в воскресенье вообще никому, кроме полиции.

Вдобавок ко всему в стране действует комендантский час - с 21 вечера до 5 утра все должны сидеть дома.

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