Ученые выяснили, как стадия отношений с мужчиной влияет на вес девушки

Вторая стадия, которая приносит стабильность в отношения, возвращает потерянные ранее килограммы, говорят ученые.

В зависимости от того, на какой стадии находятся отношения с любимым мужчиной, изменяется вес девушки.

Это установили британские ученые, пишет MedikForum.

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Они смогли доказать, что это происходит из-за эмоционального фона, который испытывают представительницы прекрасного пола во время различных стадий отношений, а он, в свою очередь, отражается на всех процессах в организме.

Исследователи провели эксперимент с участием 3 тыс. британок и выяснили, что в самом начале романтических отношений они все сбросили по несколько килограммов. К этому приводят переживания и эмоциональный всплеск, которым отмечается начало отношений.

Вторая стадия, которая приносит стабильность в отношения, возвращает потерянные ранее килограммы. Третья стадия — подготовка к свадьбе также сопровождается эмоциональным напряжением, поэтому женщины в таком состоянии начинают худеть. Перед свадьбой они могут сбрасывать до 5 килограммов. Дальнейшие этапы отношений по-разному влияют на вес женщины.

Ранее психологи из США наблюдали за американскими семейными парами и нашли способ сохранить счастливую семейную жизнь.