Врач объяснила опасность хламидиоза
Хламидиоз передается половым путем, внутриутробно или во время прохождения через родовые пути.
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Возбудитель болезни крайне редко передается через предметы обихода, постельное белье и одежду, рассказала "Здоровью 24" акушер-гинеколог Татьяна Калина.
Болезнь часто протекает без симптомов, способствует размножению и распространению инфекции – именно поэтому раз в год важно проходить обследование.
Чаще всего хламидиоз поражает шейку матки и уретру. При отсутствии лечения инфекция мигрирует в полость матки, маточных труб, малого таза и брюшной полости, из-за чего у человека может возникнуть:
- спаечный процесс (спайки);
- непроходимость маточных труб;
- бесплодие;
- повышается риск внематочной беременности.
Важно: у беременных, имеющих хламидиоз, возрастает риск преждевременного отхождения околоплодных вод и преждевременных родов.
Хламидиоз – симптомы
- слизисто-гнойные выделения из влагалища;
- межменструальные кровянистые выделения;
- контактные кровотечения (после полового акта);
- симптомы цистита.
Кроме того, хламидии могут привести к поражению суставов (артрита), глаз (конъюнктивит) и горла (фарингит).
Профилактика хламидиоза имеет только два варианта: презерватив и верность.
Диагностика хламидиоза
- Сдать урогенитальный мазок перед месячными, для проведения диагностики методом ПЦР.
- Сдать кровь на IgM, ведь IgG менее информативный метод и только на его результатах лечения не проводится.
Наличие хламидий в IgG при отсутствии в результатах IgM свидетельствует о перенесенном хламидиозе, а не о скрытой инфекции и не требует лечения.
Лечение хламидиоза
Лечение хламидиоза проводится антибактериальными препаратами. Если у человека обнаружили это заболевание, обязательно необходимо провести обследование партнера.
Во время лечения необходимо соблюдать половой покой, и через месяц пройти повторное обследование.