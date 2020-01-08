Врач объяснила опасность хламидиоза

Чаще всего хламидиоз поражает шейку матки и уретру. При отсутствии лечения инфекция мигрирует в полость матки, маточных труб, малого таза и брюшной полости.

Хламидиоз передается половым путем, внутриутробно или во время прохождения через родовые пути.

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Возбудитель болезни крайне редко передается через предметы обихода, постельное белье и одежду, рассказала "Здоровью 24" акушер-гинеколог Татьяна Калина.

Болезнь часто протекает без симптомов, способствует размножению и распространению инфекции – именно поэтому раз в год важно проходить обследование.

Чаще всего хламидиоз поражает шейку матки и уретру. При отсутствии лечения инфекция мигрирует в полость матки, маточных труб, малого таза и брюшной полости, из-за чего у человека может возникнуть:

спаечный процесс (спайки);

непроходимость маточных труб;

бесплодие;

повышается риск внематочной беременности.

Важно: у беременных, имеющих хламидиоз, возрастает риск преждевременного отхождения околоплодных вод и преждевременных родов.

Хламидиоз – симптомы

слизисто-гнойные выделения из влагалища;

межменструальные кровянистые выделения;

контактные кровотечения (после полового акта);

симптомы цистита.

Кроме того, хламидии могут привести к поражению суставов (артрита), глаз (конъюнктивит) и горла (фарингит).

Профилактика хламидиоза имеет только два варианта: презерватив и верность.

Диагностика хламидиоза

Сдать урогенитальный мазок перед месячными, для проведения диагностики методом ПЦР. Сдать кровь на IgM, ведь IgG менее информативный метод и только на его результатах лечения не проводится.

Наличие хламидий в IgG при отсутствии в результатах IgM свидетельствует о перенесенном хламидиозе, а не о скрытой инфекции и не требует лечения.

Лечение хламидиоза

Лечение хламидиоза проводится антибактериальными препаратами. Если у человека обнаружили это заболевание, обязательно необходимо провести обследование партнера.

Во время лечения необходимо соблюдать половой покой, и через месяц пройти повторное обследование.