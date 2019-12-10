Эксперты объяснили, почему презерватив - не помеха сексу

Контрацепция необходима, однако больше всего претензий мужчины предъявляют именно резиновой защите.

Как правило, возмущения по поводу использования презерватива слышатся со стороны мужчин: сильная половина считает, что резиновая преграда понижает чувствительность, плохо сидит и вообще неприятна.

Однако лечить инфекции и решать вопрос внеплановой беременности еще неприятнее, поэтому эксперты WomanHit решили помочь вам сделать презерватив частью сексуальной жизни, чтобы ни у кого из партнеров не возникало желание заняться незащищенным сексом.

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Презерватив — необходимость

Специалисты считают презервативы чуть ли не лучшим средством контрацепции, в то время как остальные способы имею гораздо больше минусов и сложностей в использовании. Так что, если мужчина, особенно малознакомый, отказывается от секса в презервативе, сообщите, что вы не подпустите его к себе.

Подберите правильный размер

При выборе презерватива довольно легко ошибиться с размером, поэтому если вы еще не вступали в половые отношения с новым партнером, заранее обговорите этот вопрос, чтобы мужчина озаботился приобретением контрацептива по своим анатомическим формам. Правильно подобранный презерватив вы просто не почувствуете.

Учимся правильно надевать

Пункт больше относится к мужчинам. Чем реже партнер использует этот предмет, тем дольше он будет с ним возиться. Мужчина, который долго открывает и пытается применить презерватив, убивает все желание, которое так долго стимулировалось прелюдией, так что практика — ваше все.

Надевайте, когда будете готовы

Основная ошибка, из-за которой презервативы считают помехой в сексе — неправильное использование. Надевать презерватив можно только на полностью эрегированный член еще до того, как произойдет контакт с половыми органами партнера, иначе есть риск все же подхватить неприятный вирус.