Пенис 63-летнего мужчины превращается в кость (фото)

Данный феномен является необычайно редким, в мире зафиксировано не более 40 случаев.

63-летний мужчина в Нью-Йорке, чье имя не называется, прибыл в больницу для проведения рентгеновского исследования после падения на улице. Возникло подозрение, что он мог повредить кости таза. Однако на рентгеновском снимке врачи увидели, что пенис этого пациента постепенно превращается в кость.

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В половом члене этого мужчины развивались клетки костей, что является следствием необычайно редкого феномена, о котором в медицинской литературе содержится менее 40 сообщений из разных стран мира, передает MedikForum.

Несмотря на очевидный интерес врачей к этому случаю, пациент не пожелал оставаться в больнице, когда узнал, что никаких переломов у него нет. Он покинул медицинское учреждение и более в него не возвращался.

Обычно окостенение пениса является следствием болезни Пейрони, при которой внутреннее рубцевание вызывает изменения формы полового члена. Ткани пениса могут становиться твердыми также при скоплениях солей кальция (кальцификации) в специфических зонах со временем, что бывает следствием опухолей, проблем со щитовидной железой или болезнями почек.

Расстройство диагностируют с помощью рентгена, а для его контроля используют противовоспалительные лекарства. На последних стадиях показано хирургическое вмешательство.

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