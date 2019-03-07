Живущая без секса женщина родила ребенка (фото)

Девушка вышла замуж и только после этого рассказала своему избраннику о том, что не может заниматься сексом из-за болезни.

Жительница индийского города Ахмеднагар, штат Махараштра, Ревати Бордавекар никогда не занимавшаяся сексом из-за редкой болезни, родила ребенка.

Она узнала о своей проблеме в 22 года, когда впервые использовала тампон. Ей не удалось его вставить. Позднее Бордавекар пришла к выводу, что у нее вагинизм — патология, при которой невозможно любое вагинальное проникновение, пишет The Sun.

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В 2014 году Бордавекар вышла замуж и только после этого рассказала своему избраннику о том, что не может заниматься сексом из-за болезни.

Супруги ходили по врачам, однако ничего не помогало. В итоге пара решила завести ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения.

Несмотря на болезнь, Бордавекар предпочла обойтись без кесарева сечения. В феврале у нее родилась дочь.

Ранее ученые выяснили, что регулярный секс по утрам укрепляет здоровье, а также положительно сказывается на отношениях.