Минздрав направил комиссию в Харьков, где в больнице COVID-19 обнаружили у 27 врачей

Комиссия работает в Харькове два дня.

Министерство здравоохранения направило комиссию в Харьков, где в областной инфекционной больнице коронавирусную инфекцию обнаружили у 27 врачей.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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«Вопрос в том, что такой сигнал был получен, министр здравоохранения общался с председателем ОГА, там разные были точки зрения на эту ситуацию. Чтобы разобраться, министр здравоохранения сформировал комиссию и направил в Харьковскую область. Она еще раз проверит все факты на месте. Они подготовят справку, тогда уже по результатам этой информации, которую мы получим от представителей Минздрава, которые были непосредственно на месте, мы проинформируем дополнительно», - сказал Ляшко.

По его словам, комиссия работает в Харькове два дня.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что около 20% заразившихся коронавирусом в Украине, составляют врачи.

Как сообщал УНИАН, Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №25 возобновила работу после того, как там провели дезинфекцию.

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