Вспышка COVID-19 на одесском предприятии по производству крабовых палочек: полиция начала расследование

Заболели 36 сотрудников предприятия. Администрация не предприняла никаких мер для предотвращения распространения заболевания.

В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту вспышки COVID-19 на предприятии «Аквафрост» по производству крабовых палочек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

«Возникла чрезвычайная ситуация в компании «Аквафрост», в которой на сегодня выявлено 36 сотрудников, у которых подтверждено инфицирование», - сказал Бех.

По его словам, в полицию поступила информация, которая проверена правоохранителями и получила подтверждение, в частности, о том, что сотрудники, которые были уже больны, выходили на работу.

«Администрацией или собственниками предприятия не предпринималось никаких мер, чтобы они (заболевшие – УНИАН) находились на больничном. Кроме того, в дальнейшем данное заболевание начало распространяться…», - рассказал начальник главка.

В связи с этим Черноморским отделением полиции открыто производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 июня главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров сообщил на брифинге, что расположенное в городе Черноморске предприятие «Аквафрост» (производство крабовых палочек) с 24 июня приостановило работу из-за вспышки COVID-19. На тот момент сообщалось об 11 заболевших сотрудниках предприятия.

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