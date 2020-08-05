Названы средний вес и рост украинских мужчин и женщин

Госстат обнародовал данные о весе и росте украинских женщин и мужчин.

Средние рост и вес совершеннолетних украинцев составляет 169 см и 75 кг.

Читайте такжеВторая волна коронавируса: эпидемиолог рассказал, когда ее ждать в Украине и как защититься

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.

В частности, средний рост женщин составляет 164 см, вес - 71 кг (это на один килограмм больше, чем 2019 году).

Средние рост и вес украинских мужчин за год не изменилась - 175 см и 80 кг.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram