Названы средний вес и рост украинских мужчин и женщин
11:55, 05 августа 2020Страна
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Госстат обнародовал данные о весе и росте украинских женщин и мужчин.
Средние рост и вес украинских мужчинсоставил 175 см и 80 кг \ УНИАН
Средние рост и вес совершеннолетних украинцев составляет 169 см и 75 кг.
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Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.
В частности, средний рост женщин составляет 164 см, вес - 71 кг (это на один килограмм больше, чем 2019 году).
Средние рост и вес украинских мужчин за год не изменилась - 175 см и 80 кг.
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