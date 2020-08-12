В Минздраве прокомментировали поспешную регистрацию российской вакцины от коронавируса

В мире есть немало более продвинутых разработок, чем российская, однако они ожидают завершения полноценных клинических испытаний.

Сейчас нельзя сказать, будет ли российская вакцина от COVID-19 эффективной, безопасной и пригодной для массового использования, ведь РФ не провела третьей фазы клинических испытаний, крайне важной для обоснования применения препарата на людях.

Читайте такжеNew York Times: Россия сама не знает, работает ли ее вакцина от коронавируса

Такое заявление в Facebook сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он напомнил, что недавно в РФ триумфально заявили о регистрации «первой в мире» вакцины от COVID-19 и планах начать вакцинацию медиков уже с конца августа. Впрочем, ВОЗ отмечает, что "гонка" по созданию вакцины не должна сопровождаться пренебрежением безопасностью и эффективностью препарата.

«Напомню, что сейчас в мире есть 26 вакцин-кандидатов, шесть из которых уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников», - отметил Ляшко.

По его словам, Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний препарата, которая позволила бы накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях

«Именно на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование (prospective placebo controlled trial). Сегодня стало практикой привлечение обычно 20 тыс человек, которые получают вакцину, а 10 тыс - плацебо; или 15 тыс вакцину и 15 тыс - плацебо. Это единственный способ проверить, работает ли вакцина - например, у 70% привитых в течение 4 или 6 месяцев; и вакцина показала безопасность при привлечении 20000 человек в исследование. Она не вызывает нетипичных тяжелых побочных эффектов (uncommon serious side effect)», - отметил главный санитарный врач.

По его словам, даже местные специалисты призвали российское правительство не регистрировать вакцину без соответствующих исследований.

«Не только ВОЗ, которая следит за достижениями в сфере биотехнологий во всем мире и сотрудничает как с разработчиками, так и с правительствами стран, а и местная Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовала Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины.

Основание для таких рекомендаций - ограниченные данные по эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли значительно дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако ожидающих полноценного завершения испытаний и преквалификации ВОЗ», - отметил Ляшко.

Российская вакцина от коронавируса

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую вакцину против коронавируса. Со слов самого Путина, вакцину протестировали на одной из его дочерей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата.

Разработка вакцины от коронавируса

К концу июля в мире 139 вакцин против коронавируса находились на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3-й стадии испытаний.

По оценке ВОЗ, для глобальной вакцинации против нового коронавируса COVID-19 необходимо более $ 100 млрд.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram