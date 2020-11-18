Как сообщил Ляшко, COVAX подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от COVID-19.

Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равном 20% населения, бесплатно», - написал он.

По словам Ляшко, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Также главный государственный санитарный врач сообщил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США).

«Предварительные результаты исследования этой вакцины указали на 95% эффективности предотвращения развития коронавирусной болезни COVID-19», - отметил он.

Ляшко добавил, что в Минздраве поставили перед собой задачу «обеспечить иммунизацию как можно большего числа населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины».

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Автор: Светлана Закелова