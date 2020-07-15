Коронавирус в Киеве: более 62% жертв были старше 65 лет

За период пандемии в столице умерли 126 человек.

В Киеве более 62% лиц, умерших от коронавируса, старше 65 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга.

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По его информации, за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 126 человек. «Самой старшей больной было 95 лет. Самой младшей больной, не преодолевшей вирус, было 25. У женщины были тяжелые патологии. Всего - более 62% лиц, умерших от коронавируса, люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% - тех, кому было до 49 лет. И менее 1% - пациентов в возрасте 18-29 лет», - сказал Кличко.

Он также отметил, что большинство больных имели хронические заболевания, в основном это: гипертония, сахарный диабет и ожирение.

«Поэтому медики призывают особенно беречься людей с хроническими заболеваниями. Не пренебрегайте рекомендациями специалистов», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировали наибольшее количество новых больных на COVID-19 за все время пандемии.

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