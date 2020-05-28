В Харькове возобновила работу городская больница №25

Харьковская 25-я больница возобновила работу и принимает своих профильных больных, как обычно.

Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №25 возобновила работу после того, как там провели дезинфекцию.

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Об этом сообщила журналистам заместитель Харьковского городского председателя Светлана Горбунова-Рубан, говорится в сообщении на сайте горсовета.

«Сегодня 25-я больница возобновила работу и принимает своих профильных больных, как обычно. Что же касается опорных лечебных учреждений, где мы долечиваем больных после COVID-19, то в 17-й больнице открыто специальное отделение на 60 коек. Сегодня там проходят лечение 34 пациента. В отделении созданы все условия, к каждой койке подведен кислород, есть аппараты искусственной вентиляции легких», - рассказала вице-мэр.

Как сообщал УНИАН, в начале этого месяца больницу закрыли на прием больных из-за выявленных случаев заболеваемости коронавирусом среди медицинского персонала.

В Харьковской области на утро 28 мая от COVID-19 умер один пациент, зафиксированы 22 новых случая заболевания. Всего за период эпидемии на Харьковщине коронавирусной болезнью заразились 983 человека, скончались 42, выздоровели 348.

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