Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом - кампания, цель которой не только повышение осведомленности общества о болезни, но и поддержка людей, которые ведут ежедневную борьбу с этим тяжелым недугом. Этот день можно назвать днем ​​глобальной надежды на будущее и солидарности.

Во всем мире рассеянным склерозом болеет более 2,3 миллиона человек и в подавляющем большинстве это люди от 20 до 40 лет.

Рассеянный склероз (РС) - это болезнь, которая не имеет ничего общего с проблемами с памятью. Это хроническое аутоиммунное заболевание нервной системы при котором главной мишенью являются миелиновые оболочки нервных волокон. Эти повреждения вызывают нарушения проводимости нервных импульсов, и в результате целую цепочку негативных последствий. Чаще всего это нарушение координации, неуверенность походки, онемение и покалывание определенных частей тела, нечеткость зрения.

В зависимости от формы заболевания РС может прогрессировать с разной скоростью и в тяжелых случаях такие пациенты без необходимого лечения уже через несколько лет могут оказаться в инвалидной коляске. Однако при своевременном и адекватном лечении практически у всех есть шанс на долговременную ремиссию.

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Рассеянный склероз считается одним из самых загадочных заболеваний, поскольку никому точно не известны причины возникновения, невозможно предсказать ход, также иногда довольно трудно вовремя его диагностировать. Но несмотря на сложности рассеянный склероз не является приговором для таких пациентов, ведь эффективные препараты способны приостановить прогрессирование, предупредить обострение, каждое из которых вызывает появление новых или усиления существующих симптомов РС.

Загадкой также и количество больных рассеянным склерозом в Украине. По официальным данным таких пациентов около 20 000, однако данные являются весьма приблизительными и заниженными, поскольку болезнь тяжело диагностировать.

Еще одной существенной проблемой является обеспечение лекарствами таких больных. Из-за отсутствия учета в 2019 году лекарствами были обеспечены только 3500 пациентов.

Чтобы привлечь внимание к нуждам и проблемам людей с рассеянным склерозом был создан проект «Поддержи мечту». Его цель - повысить осведомленность людей о рассеянном склерозе, уменьшить стигму и развенчать мифы, связанные с заболеванием, а также привлечь внимание общества, государства и всех неравнодушных к тем проблемам, сложностей и потребностей с которыми ежедневно сталкиваются пациенты.

Людям с рассеянным склерозом жизненно необходимо обеспечение современными высокоэффективными и высокотехнологичными препаратами, а также поддержка всех неравнодушных, чтобы найти в себе силы не отчаиваться, а бороться и верить в свою мечту. Зайдите на страницу https://dreams.ms-ua.com/ и напишите для них слова поддержки, ведь только объединившись они смогут воплотить мечту своей жизни - гарантированное современное лечение, что позволит им оставаться активными в течение многих лет.

Подробную информацию вы сможете найти на сайте https://ms-ua.com/, а также на персональной странице сообщества https://www.facebook.com/multiplesclerosis.ua

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