Пик коронавируса в Украине стоит ожидать осенью - вирусолог

Вирусолог убеждена, что, пандемию можно будет считать законченной тогда, когда 80% населения будут иметь защитные антитела. Для этого необходимо либо переболеть, либо быть вакцинированным.

В Украине пик заболеваемости коронавирусом может быть осенью.

Такое мнение выразила доктор медицинских наук, профессор медицины, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко, сообщает ТСН.

"Я думаю, что пик нас ожидает осенью", - сказала она.

Читайте такжеВ Украине установили рекорд по суточному количеству тестов на COVID-19

По словам профессора, в Украине рано ввели карантин.

"Он у нас был введен очень рано, когда были первые случаи заболевания. Мы все закрылись, сидели дома, то на пик ждать нам еще рано. Но за это время мы научились по-другому себя вести, научились носить маски, следить за руками - это очень важно. Маски с нами еще надолго, по крайней мере в тех местах, где много людей", - подчеркнула Алла Мироненко.

Украинцы смогут себя свободно чувствовать лишь тогда, когда 80% населения будут иметь защитные антитела: либо переболеют, либо будут защищены вакциной.

"Не известно окончательно, можно ли повторно заболеть, если есть антитела. Но, если уже был контакт с любым возбудителем, то следующая болезнь не будет фатальной. Возможно будет вообще легкой", - пояснила вірусологиня.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных постановлением правительства.

В Украине по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 20 тыс. 580 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 432 новых. Поправились 6 тыс. 929 человек, умерли 605.

Ранее в Минздраве сообщали, что к ослаблению карантина не готовы 9 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram