Во Львове прооперировали 14-летнюю девушку с двойными женскими органами

Девушка жаловалась на сильные боли в животе.

Львовские хирурги успешно прооперировали 14-летнюю девушку из Старосамборского района Львовской области, у которой выявили врожденный порок мочеполовой системы. До этого родители и девушка даже не подозревали о наличии такого недуга.

Как сообщает ZAXID.NET, девушка обратилась к врачам с сильной болью в животе, которую трудно было снять обезболивающими препаратами. Школьница мучилась от боли последние полгода. Результаты обследования ошеломили и девушку-подростка, и ее родителей: оказалось, она родилась с одной почкой, а выяснилось это только сейчас.

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Такая патология насторожила районных урологов, после чего пациентку направили на более детальное обследование во Львов, на магнитно-резонансную томографию (МРТ). Результаты МРТ и помогли выяснить истинную причину боли: у девушки обнаружили синдром Херлина-Вернера-Вундерлиха, другими словами врожденный порок мочеполовой системы.

"Это совмещенный порок развития мочеполовой системы. Она у женщин может проявляться по-разному. Но обычно, при такой патологии является удвоение матки и может быть отсутствует одна почка. У нашей пациентки диагностировано удвоение матки и влагалища, а также отсутствие правой почки. В одной из влагалищ выявлено поперечную перегородку, которая утруждала отток крови в период месячных. Это вызывало выраженный болевой синдром, который был невыносим", - рассказал уролог Львовской городской детской больницы Ростислав Наконечный.

Операция была проведена 22 июня и продолжалась в течение часа. Пациентке высекли перегородку, которая была причиной возникновения боли и сделали пластику влагалища. Девушка чувствует себя хорошо, готовится к выписке из больницы.

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