В Украине тестируют на антитела к коронавирусу: министр рассказал, сколько людей уже проверили

В украинских лабораториях уже сделано около 6,3 тыс. тестов на наличие антител к коронавирусу.

Украинские лаборатории уже начали проводить тестирование методом иммуноферментного анализа, результаты которого демонстрируют наличие антител в организме человека к новому коронавирусу, уже сделано около 6,3 тыс. ИФА-тестов.

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Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Во время ИФА-тестирования мы определяем наличие антител в организме человека. Оно может показывать, переболел уже человек коронавирусной болезнью COVID-19 или нет. Мы начали это тестирование, оно проводится децентрализовано, то есть в областных, районных больницах, везде, где есть соответствующие лаборатории. На сегодняшний день уже проведено около 6,3 тыс. ИФА-тестов», - сказал он.

По словам министра, за прошедшие сутки в Украине было сделано 10 тыс. 811 исследований методом ПЦР (полимеразная цепная реакция - УНИАН) и 1 тыс. 560 ИФА-тестов.

Степанов добавил, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 393 новых случая заболевания COVID-19, среди больных - 7 детей и 64 медработника. Наибольшее число случаев зафиксировано во Львовской (56 человек) и Ривненской (52 человека) областях, а также в Киеве (55 человек).

Были госпитализированы 64 человека, зафиксировано 17 летальных случаев, при этом выздоровели 377 человек. Всего в ходе пандемии заболели 23 тыс. 204 человека, из них 1,7 тыс. детей, а также 4 тыс. 475 медработников. Всего выздоровели 9 тыс. 311 человек, умерли 696.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Верховная Рада приняла закон о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению COVID-19 (№ 3380). 15 мая этот закон подписал президент.

Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в больницах с такими больными, работников полиции, Нацгвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью.

Согласно приказу Минздрава об утверждении изменений к стандартам медицинской помощи при COVID-19, которым в Украине вводится лабораторное тестирование на коронавирус методом ИФА, упомянутые в законе категории лиц подлежат тестированию методами ПЦР и ИФА.

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