Все заполнено: в городской больнице Винницы уже нет места для инфицированных COVID-19
11:16, 19 мая 2020Страна
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По состоянию на утро в Винницкой области уже 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них 51 ребенок.
REUTERS
В городской клинической больнице №1 Винницы заполнены все места, выделенные для больных COVID-19.
Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.
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«Заполненность коек нашей первой волны госпитальной базы составляет 30,7% от плановой мощности. Можно констатировать, что городская клиническая больница города Винницы №1 заполнена полностью. Центральная районная больница сейчас заполняется», – сказал он.
По словам главы области, больных сейчас отправляют в другие медучреждения, что «позволит нам сохранить необходимые резервы по каждому заведению».
По состоянию на утро в Винницкой области уже 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них 51 ребенок.
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