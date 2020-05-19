Все заполнено: в городской больнице Винницы уже нет места для инфицированных COVID-19

По состоянию на утро в Винницкой области уже 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них 51 ребенок.

В городской клинической больнице №1 Винницы заполнены все места, выделенные для больных COVID-19.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.

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«Заполненность коек нашей первой волны госпитальной базы составляет 30,7% от плановой мощности. Можно констатировать, что городская клиническая больница города Винницы №1 заполнена полностью. Центральная районная больница сейчас заполняется», – сказал он.

По словам главы области, больных сейчас отправляют в другие медучреждения, что «позволит нам сохранить необходимые резервы по каждому заведению».

По состоянию на утро в Винницкой области уже 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них 51 ребенок.

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