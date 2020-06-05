Степанов раскритиковал медреформу Супрун и назвал главные будущие изменения (видео)

По словам Степанова, сейчас произойдет изменение финансирования здравоохранения.

Главными изменениями медицинской реформы в Украине будет пересмотр финансирования здравоохранения.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я считаю, что у нас не было никакой реформы (здравоохранения - ред.). Был такой эксперимент Супрун. Это было. А реформирование медицины у нас не было. Потому что у нас есть четкие признаки реформы медицины, так как мы, все украинцы, видим, как оно должно быть. Должна быть качественная доступная медицина", - сказал Степанов.

Министр пояснил, что в рамках меморандума с МВФ будет изменена система финансирования медицины, поскольку введение реформы показало немало финансовых проблем.

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"Что касается меморандума с МВФ. Речь идет исключительно об изменении финансирования, реформе финансирования здравоохранения. Я считаю, что сам процесс финансирования может происходить через Национальную службу здоровья так, как он происходит сейчас. Но по четким критериям, по признакам, которые не могут уничтожать медицину. Это не может закрываться больница, не могут увольняться из-за этого финансирования наши медицинские работники. Не могут быть тарифы, которые никто не может объяснить, откуда они взялись и по какой методике они были рассчитаны. Не могут быть тарифы, которые не покрывают стоимость лечения. Чтобы медицина была бесплатная, к которой мы все привыкли, за нее должно платить государство. Поэтому, если мы говорим именно о финансировании медицины, действительно, мы можем финансировать через НСЗУ и мы будем продолжать это делать. Но по четким понятным правилам, с использованием стандартов оказания медицинской помощи, с использованием наших национальных протоколов, с использованием того, что предлагают наши врачи и наши медицинские работники", - сказал Степанов.

Министр также ответил, требует ли МВФ от Украины продления реформирования второго звена вторичной помощи и специализированной медпомощи.

"Я считаю, что реформирование медицины мы сами от себя требуем. Медицина не может существовать в том виде, в котором она существует. У нас не существует на сегодня системы здравоохранения. У нас остались осколки советской системы, потом какие-то несбыточные мечты будущего, какие-то эксперименты. Нам надо построить именно систему здравоохранения. Реформированную медицину. То, что записано непосредственно в меморандуме, мы говорим о реформировании системы финансирования здравоохранения. Я не думаю, что кто-то будет спорить, что система финансирования, которая была раньше за медицинскую субвенцию, то она не является правильной. И надо идти в нормальные отношения между государством и учреждениями здравоохранения. В то же время, она не может вся финансироваться одним принципом. Например, туберкулезная или психиатрическая службы. Они не могут финансироваться так же, как районная больница. Есть определенные особенности, и для этого должен быть четкий мастер-план, каким образом оно может финансироваться, и именно этим мы сейчас занимаемся", - пояснил Степанов.

Ранее министр Степанов заверил, что в Украине не будут приостанавливать медицинскую реформу из-за проблем, возникших из-за недофинансирования отдельных отраслей, больниц.

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