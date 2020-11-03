Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк заявляет об изменении критериев к госпитализации больных с подозрением и с подтвержденным COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-брифинга в Киеве.
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«Хочу рассказать об изменениях, которые произошли со стандартами оказания медицинской помощи на первичном звене. Приказом Минздрава от 27.10 внесены изменения, касающиеся первичной медицинской и амбулаторной поликлинической помощи пациентам с подозрением на COVID-19 в части к госпитализации и критериев завершения амбулаторного поликлинического лечения», - заявила она.
Сейчас, по словам Садовьяк, госпитализация показана лицам с подозрением или подтвержденным COVID-19, имеющим хотя бы один из признаков, а именно: частота дыхания менее 10 в минуту или более 30; сатурация (уровень насыщенности кислородом крови - УНИАН) меньше или равна 92%; нарушение сознания.
Также, по словам Садовьяк, госпитализация показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации.
Кроме того, она сообщила, что завершить амбулаторное поликлиническое лечение COVID-19 можно при наличии следующих критериев: отсутствие клинических проявлений ОРВИ в течение трех дней считая с 10-го дня с даты появления симптомов без лабораторного обследования, отсутствие клинических признаков ОРВИ в течение трех дней с даты взятия материала при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР без лабораторного обследования; отсутствие клинических проявлений ОРВИ за получение одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.
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