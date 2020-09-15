Оборудование закупила ВОЗ при финансовой поддержке ЕС. Его передадут в 44 больницы, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения передали Украине свыше 100 концентраторов кислорода для лечения больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Оборудование закупила ВОЗ при финансовой поддержке ЕС. Его передадут в 44 больницы, которые лечат пациентов с коронавирусом.

"Оборудование было закуплено Европейским региональным бюро ВОЗ за финансирование Европейского Союза в рамках инициативы "Солидарность ради здоровья". Общая стоимость этой поставки составляет более 78 000 евро. Обеспечены оборудованием будут больницы в регионах Украины, которые больше всего пострадали от COVID-19, включая Львовскую, Черновицкую, Харьковскую, Ивано-Франковскую области, Киев и Умань", - отмечают в сообщении.

Концентраторы кислорода будут распределены Бюро ВОЗ в Украине в соответствии с потребностями учреждений здравоохранения, определенных Министерством охраны здоровья в Украине.

Это оборудование является частью программы помощи ЕС #TeamEurope, в рамках которой для Украины предусмотрено 190 млн евро для борьбы с коронавирусом.

More than 100 oxygen concentrators, procured by @WHO_Europe with 🇪🇺 financing, arrived in 🇺🇦. These supplies will enable over 44 frontline hospitals to help patients recover from severe illness due to #COVID19. @MattiMaasikas#MovingForwardTogether#BeatCOVID19pic.twitter.com/q2Jgt5Wvb8 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 15, 2020

Лечение коронавируса в Украине: что известно

Директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Татьяна Бойко отмечает, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях является бесплатным.

Несмотря на состояние отечественной медицины, наши медики смогли подготовиться к лечению COVID-19 даже лучше европейских коллег. Такое заявление сделал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак. По мнению Постернака, хотя коронавирус остается одной из главных тем в Украине и мире, и многие обвиняют власть, как местную, так и центральную, существуют и положительные моменты. Как довод компетентности украинских медиков, политтехнолог сравнивает статистические данные летальных исходов в Украине и в мире.

Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм действий для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко